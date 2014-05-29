dengradel

Денис dengradel

 
39 летРоссия/Краснодар
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Переезд сайта на WordPress

    Приобретена тема (ClipMyDeals), которая повторяет [b]90%[/b] текущего сайта по функционалу (текущий сайт [url=https://kashback.com/]kashback.com[/url] - не на WP). Нужно перенести с текущего сайт на WordPress, по пути кастомизировать: [b]1.[/b] Дизайн (цвета, стили, картинки), скорректировать некоторые блоки (что-то ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Расширение для браузера

    Нужно доделать браузерное расширение кэшбэк-сервиса КэшФоБрендс, для Google Chrome и Mozilla FireFox и также добавить расширение для Opera и Yandex Browser (так как они полностью идентичны с Google Chrome). Мы начинали его делать в 2014 ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сервиса

    $1000

    Ищем профессионала для настройки и ведения рекламных кампаний cash4brands.ru. Их оптимизация до положительного результата. Успешный опыт данной работы обязателен.

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Управляющий проектом

    $1000

    На сайт cash4brands.ru требуется менеджер — управляющий проектом. Опыт успешного продвижения различных веб-проектов обязателен. То есть, помимо понимания как и каким образом генерируется поток денег в интернете, также должен быть и положительный опыт этой работы. Помимо ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Менеджер интернет-проекта

    $500

    На сайт cash4brands.ru требуется менеджер проекта. Должностные обязанности: 1) Подключение новых магазинов (поиск, добавление текстов по шаблонам, расстановка по категориям). 2) Контроль за конентом. Линки, коммисии должны быть up-to-date. 3) Ответ на вопросы пользователей онлайн в рабочее ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист на постоянную удаленную работу

    $1750

    Требуется программист на постоянную удаленную работу. Опыт работы и необходимые навыки обязательны. Знания Perl, PHP, JavaScript, основы вёрстки (HTML, CSS, Jquery и т.д.). 2 сервиса - GPT сайты (get-paid-to), 3й сервис - партнерская сеть. З.п. ...

    PHPJavascriptHTMLCSSjQueryPerl
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать лэндинг главной страницы

    Нарисовать дизайн лэндинга cash4brands.ru. От существующего он будет отличаться расположением элементов, а также добавлением некоторых новых, таких как видео, отзывы, и некоторых других. Похожие сайты конкурентов, общее оформление и расположение элементов кажется удачным: maximani.ru, cashmeback.ru, ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта в Instagram

    Есть страница instagram.com/cash4brands.ru - нужен человек, который будет заниматься добавлением контента и продвижением. Готов выслушать любые ваши предложения по продвижению. Конечная цель - получение трафика с instagram на сайт cash4brands.ru.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поменять комментарии к Instagram фото на новые

    $50

    Поменять комментарии к Instagram фото. Сайт изменил свой домен, вместо старого домена, нужно прописать новый в тексте в комментариях к фото в Instagram. Например, в такого рода тексте: "На нашем сайте представлены магазины одежды, обуви, парфюмерии ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать дополнение для браузеров

    Написать дополнение для браузеров, которое бы оповещало пользователей что они могут получить "кэшбэк" когда они заходят по определенным магазинам. Дополнения должны быть такие, как здесь:http://www.kopikot.ru/info/extensions

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт для Instagram

    Нужно написать скрипт для Instagram, который бы умел делать следующее: - автоматически «лайкать» посты на тех кого подписан или по заданному хештегу - подписываться на рандомные страницы пользователей Должна быть гарантия того, что инстаграмм не забанит аккаунт.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист Joomla

    $1000

    Требуется программист на постоянную работу на интернет-сервис написанный на joomla. Работа удаленная, но ежедневная. Поддержание сервиса в работоспособном состоянии, подключение новых функций, отчетов. Перспектива увеличения дохода вместе с увеличением дохода сервиса.

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Видео ролик описывающий сайт

    Нужно создать небольшой видеоролик (30 секунд- 1 минуту), описывающий преимущества cashback сайта. Сценарий и текст есть. Примеры подобных видео: https://www.youtube.com/watch?v=a_DygQZIKEc#t=63 https://www.youtube.com/watch?v=zqU6EH5P4H0#t=64 https://www.youtube.com/watch?v=pp4nuk_NrS8

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавление некоторых элементов на страницу

    denginazad.ru/lamoda - ниже рисунка 1-2-3, нужно добавить графическое изображение методов оплаты отсюда - http://www.denginazad.ru/profile/order-payment по сути очень легкое и быстрое задание, но: 1. Таких мелких заданий по сайту много 2. На очереди более серьезные задания по лэндингам

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн рассылочного письма

    Нужно нарисовать рассылочное письмо, которое будет получать пользователь DengiNazad.ru, красочно показывающее и рассказывающее преимущества нашей реф программы. Подробности, на почту. В перспективе - постоянные заказы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
biksileev
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Продвижение сайта в Instagram
Отличный заказчик. Рекомендую
Очень приятные в работе и профессиональные исполнители.
Ответный отзыв
9116828
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дизайн рассылочного письма uniquerewards
Спасибо за проект!
Екатерино быстро выполнила работу, внимательно отнеслась к пожеланиям заказчика.
Ответный отзыв
Olesya_Fedorovna
Олеся 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Поменять комментарии к Instagram фото на новые
Денис хороший заказчик! четко ставит задачи, всё понятно, всегда на связи! Очень рада сотрудничеству. рекомендую!
Прекрасный исполнитель, очень ответственный и чуткий к деталям. Было очень приятно работать!
Ответный отзыв
dyvaki
Галина 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
9 баллов
9 лет назад
Видео ролик описывающий сайт
Хорошее сотрудничество. Понятная постановка задачи. Оплата вовремя.
Все сделали как нужно, молодцы. Буду обращаться.
Ответный отзыв
EviLex
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Добавление некоторых элементов на страницу
Задача была поставлена понятно. С оплатой проблем нет. Рекомендую!
Справился быстро с поставленной задачей.
Ответный отзыв