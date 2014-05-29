Приобретена тема (ClipMyDeals), которая повторяет [b]90%[/b] текущего сайта по функционалу (текущий сайт [url=https://kashback.com/]kashback.com[/url] - не на WP). Нужно перенести с текущего сайт на WordPress, по пути кастомизировать: [b]1.[/b] Дизайн (цвета, стили, картинки), скорректировать некоторые блоки (что-то ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
Нужно доделать браузерное расширение кэшбэк-сервиса КэшФоБрендс, для Google Chrome и Mozilla FireFox и также добавить расширение для Opera и Yandex Browser (так как они полностью идентичны с Google Chrome). Мы начинали его делать в 2014 ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1000
Ищем профессионала для настройки и ведения рекламных кампаний cash4brands.ru. Их оптимизация до положительного результата. Успешный опыт данной работы обязателен.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
На сайт cash4brands.ru требуется менеджер — управляющий проектом. Опыт успешного продвижения различных веб-проектов обязателен. То есть, помимо понимания как и каким образом генерируется поток денег в интернете, также должен быть и положительный опыт этой работы. Помимо ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
На сайт cash4brands.ru требуется менеджер проекта. Должностные обязанности: 1) Подключение новых магазинов (поиск, добавление текстов по шаблонам, расстановка по категориям). 2) Контроль за конентом. Линки, коммисии должны быть up-to-date. 3) Ответ на вопросы пользователей онлайн в рабочее ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1750
Требуется программист на постоянную удаленную работу. Опыт работы и необходимые навыки обязательны. Знания Perl, PHP, JavaScript, основы вёрстки (HTML, CSS, Jquery и т.д.). 2 сервиса - GPT сайты (get-paid-to), 3й сервис - партнерская сеть. З.п. ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нарисовать дизайн лэндинга cash4brands.ru. От существующего он будет отличаться расположением элементов, а также добавлением некоторых новых, таких как видео, отзывы, и некоторых других. Похожие сайты конкурентов, общее оформление и расположение элементов кажется удачным: maximani.ru, cashmeback.ru, ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть страница instagram.com/cash4brands.ru - нужен человек, который будет заниматься добавлением контента и продвижением. Готов выслушать любые ваши предложения по продвижению. Конечная цель - получение трафика с instagram на сайт cash4brands.ru.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Поменять комментарии к Instagram фото. Сайт изменил свой домен, вместо старого домена, нужно прописать новый в тексте в комментариях к фото в Instagram. Например, в такого рода тексте: "На нашем сайте представлены магазины одежды, обуви, парфюмерии ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Написать дополнение для браузеров, которое бы оповещало пользователей что они могут получить "кэшбэк" когда они заходят по определенным магазинам. Дополнения должны быть такие, как здесь:http://www.kopikot.ru/info/extensionsВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно написать скрипт для Instagram, который бы умел делать следующее: - автоматически «лайкать» посты на тех кого подписан или по заданному хештегу - подписываться на рандомные страницы пользователей Должна быть гарантия того, что инстаграмм не забанит аккаунт.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать купонное письмо, примерно следующего образца как прикреплено. Задание по письму: "Dear Имя Фамилия, Your Balance is $5.00 Here are some fresh coupons ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Требуется программист на постоянную работу на интернет-сервис написанный на joomla. Работа удаленная, но ежедневная. Поддержание сервиса в работоспособном состоянии, подключение новых функций, отчетов. Перспектива увеличения дохода вместе с увеличением дохода сервиса.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать небольшой видеоролик (30 секунд- 1 минуту), описывающий преимущества cashback сайта. Сценарий и текст есть. Примеры подобных видео: https://www.youtube.com/watch?v=a_DygQZIKEc#t=63 https://www.youtube.com/watch?v=zqU6EH5P4H0#t=64 https://www.youtube.com/watch?v=pp4nuk_NrS8Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
denginazad.ru/lamoda - ниже рисунка 1-2-3, нужно добавить графическое изображение методов оплаты отсюда - http://www.denginazad.ru/profile/order-payment по сути очень легкое и быстрое задание, но: 1. Таких мелких заданий по сайту много 2. На очереди более серьезные задания по лэндингамДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется специалист в продвижении сайтов/сервисов посредством социальных сетей.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
SEO отимизация сайта DengiNazad.ru.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно нарисовать рассылочное письмо, которое будет получать пользователь DengiNazad.ru, красочно показывающее и рассказывающее преимущества нашей реф программы. Подробности, на почту. В перспективе - постоянные заказы.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад