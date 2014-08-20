Управляющий проектом

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки411 просмотров

На сайт cash4brands.ru требуется менеджер — управляющий проектом. Опыт успешного продвижения различных веб-проектов обязателен. То есть, помимо понимания как и каким образом генерируется поток денег в интернете, также должен быть и положительный опыт этой работы.

Помимо работы описанной выше, есть текущая работа по сайту:

1) Контроль работы подрядчиков (SMM, SEO, программист)

2) Анализ и подключение новых магазинов (поиск, добавление текстов по шаблонам, расстановка по категориям). Контроль контента. Линки, коммисии должны быть up-to-date.

3) Ответы на вопросы пользователей.

При достаточной квалификации соискателя, рутину может на себя взять другой сотрудник. Чтобы осталась только творческая работа по управлению и генерировании денежного потока.

11 лет назад
dengradel
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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