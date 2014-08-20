Предлагается работа удаленным менеджером по продажам. Два вида деятельности. Оплата работы складывается из оплаты за звонки потенциальным клиентам – предложение сотрудничества, ведение переговоров и т.д. и из выплат за успешные сделки в виде фиксированных ...
Управляющий проектом
На сайт cash4brands.ru требуется менеджер — управляющий проектом. Опыт успешного продвижения различных веб-проектов обязателен. То есть, помимо понимания как и каким образом генерируется поток денег в интернете, также должен быть и положительный опыт этой работы.
Помимо работы описанной выше, есть текущая работа по сайту:
1) Контроль работы подрядчиков (SMM, SEO, программист)
2) Анализ и подключение новых магазинов (поиск, добавление текстов по шаблонам, расстановка по категориям). Контроль контента. Линки, коммисии должны быть up-to-date.
3) Ответы на вопросы пользователей.
При достаточной квалификации соискателя, рутину может на себя взять другой сотрудник. Чтобы осталась только творческая работа по управлению и генерировании денежного потока.
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