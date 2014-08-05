Веб-студии требуется смышленый п.м. для поиска и привлечения потенциальных клиентов, заинтересованных в наших услугах. Уделять особое внимания при составление четкого ТЗ с помощью главного программиста (основываясь на общении с клиентом). Подробнее: ...
Менеджер по ведению клиентов
Мы ищем удалённого менеджера по ведению клиентов в молодой дружный коллектив студии рекламы. График: пн-пт, с 10 до 19 по мск (обед с 13 до 14). Обязанности: взаимодействие со всеми отделами по клиентским вопросам, постановка задач отделу дизайна и печати, контроль качества и сроков выполнения, мониторинг удовлетворённости заказчика, формирование ежемесячного отчёта каждому клиенту и пакета новых предложений.
Приветствуется: исполнительность, корректность в общении, креативность.
Опыт работы в рекламе и продажах не требуется. Важные требования: бесперебойный интернет, ответственность. Долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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