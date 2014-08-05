Менеджер по ведению клиентов

Мы ищем удалённого менеджера по ведению клиентов в молодой дружный коллектив студии рекламы. График: пн-пт, с 10 до 19 по мск (обед с 13 до 14). Обязанности: взаимодействие со всеми отделами по клиентским вопросам, постановка задач отделу дизайна и печати, контроль качества и сроков выполнения, мониторинг удовлетворённости заказчика, формирование ежемесячного отчёта каждому клиенту и пакета новых предложений.

Приветствуется: исполнительность, корректность в общении, креативность.

Опыт работы в рекламе и продажах не требуется. Важные требования: бесперебойный интернет, ответственность. Долгосрочное сотрудничество.