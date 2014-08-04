Секретарь - женщина

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок122 просмотра

Требуется женщина на постоянной основе с приятным голосом без Акцента и чтоб на заднем фоне было тихо.

Время работы Московское примерно коридор с 11- до 16 часов.

Занятость не больше 2- 3 часов в день только рабочие дни.

Рабочие задачи – Поиск информации о товарах и выставках. Прозвон и проверка информации. Согласование участие компании в Выставках и форумах.

Звонки делаются через телефонию компании.

Работать на прямую с руководителем компании.

Всё рассказываем пошагово для выполнения того или иного задания                    

Стоимость 50руб/час. (контроль вашего время будет учитываться через программу учета времени )         

выплаты еженедельно: четверг-пятницу                     

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.                 

11 лет назад
de4r5
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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