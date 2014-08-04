Веб-студии требуется смышленый п.м. для поиска и привлечения потенциальных клиентов, заинтересованных в наших услугах. Уделять особое внимания при составление четкого ТЗ с помощью главного программиста (основываясь на общении с клиентом). Подробнее: ...
Секретарь - женщина
Требуется женщина на постоянной основе с приятным голосом без Акцента и чтоб на заднем фоне было тихо.
Время работы Московское примерно коридор с 11- до 16 часов.
Занятость не больше 2- 3 часов в день только рабочие дни.
Рабочие задачи – Поиск информации о товарах и выставках. Прозвон и проверка информации. Согласование участие компании в Выставках и форумах.
Звонки делаются через телефонию компании.
Работать на прямую с руководителем компании.
Всё рассказываем пошагово для выполнения того или иного задания
Стоимость 50руб/час. (контроль вашего время будет учитываться через программу учета времени )
выплаты еженедельно: четверг-пятницу
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.
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