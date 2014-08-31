Требуется управляющий проектов на удаленной основе

Здравствуйте уважаемые специалисты. Я работаю по направлению "Взрослые праздники" в Москве, пришло время, когда появилась нужда в сайте, многочисленные проекты, которые я делал и ТЗ в вашей области в очередной раз показали мне, что каждый ...