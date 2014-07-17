Удаление нежелательного контента

Имеется 15 сайтов Adult тематики. Часть контента не соответствует определенным требованиям. Необходимо найти весь такой контент и дать на него ссылки для удаления. Сайты англоязычные, так что знание английского обязательно.

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