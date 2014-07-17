Удаление нежелательного контента

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок163 просмотра

Имеется 15 сайтов Adult тематики. Часть контента не соответствует определенным требованиям. Необходимо найти весь такой контент и дать на него ссылки для удаления. Сайты англоязычные, так что знание английского обязательно.

Оплата будет произведена ТОЛЬКО после проверки. Обратите на это особое внимание.

11 лет назад
Reun
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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