Добрый день! Требуется помощник руководителя интернет-проектов. Оплата за каждую выполненую задачу. Примерный список задач: - чистка ссылочной массы (по инструкции) - наполнение сайта контентом ...
Фрилансер для подбора персонала
На удаленную работу срочно требуется фрилансер для подбора персонала (всего 3 позиции).
Работа временная — 3–4 часа в день, сроки проекта — 2–3 недели.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектами38 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется менеджер по продажам в студию разработки мобильных приложений. Работа удаленная. Обязательства: Прием и обработка заказов клиентов, Поиск потенциальных клиентов; ведение ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую. Необходимо настроить работу публичного платного VPN сервиса, на выделенном удаленном сервере. Установить и настроить систему билинга (оплаты) подписок Связать систему билинга с сайтом. Настроить OpenVPN клиент для пользователей. Осуществлять ...Закрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. В штат нашей компании необходим специалист для ведения проектов. Требования к кандидату: 1. Опыт работы в аналогичной должности от года 2. Стрессоустойчивость 3. ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Что должен уметь? 1. находить людей в сети интернет на определенные виды работ 2. Контролировать постоянно 3. Тестировать и проверять выполненную работу 4. Предоставлять отчеты о проделанной работе ...Управление проектами9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $400
Ищу на полную ставку для долгосрочного сотрудничества администратора рекламного материала. Обязанности: - загрузка рекламного материала (банеры разных размеров, тизеры 200х200 и 300х300) в рекламные сети - контроль эффективности рекламы (отслеживание ...Закрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, друзья! Мы ищем себе в дизайн-студию Viplab аккаунт-менеджера. Мы думаем, что женщина (от 20 до 37 лет) на такой должности будет лучше, но против мужчин ничего не имеем против. ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется администратор для ведения страницы на фейсбуке: 1. русская страница ECOVER Россия - аналог вот этой страницы https://www.facebook.com/EcoverUK?fref=ts 2-3 публикации в неделю, большая часть фото и материалов предоставляется заранее, но требуется ...Управление проектами21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $750
Вторая редакция вакансии - ЗАНИЖЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ, повышена з/п Ищу на постоянную долгосрочную работу ответственного сотрудника для помощи в работе с рекламным материалом. Обязанности: - основная ...Закрыт11 лет назад
- $5000
На постоянную работу требуется человек, свободно владеющий английским языком. Условия работы: - График работы: свободный, не менее 5 часов в день. (Возможность управлять своим временем, как Вам угодно) ...Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад