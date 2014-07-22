Фрилансер для подбора персонала

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт15 заявок298 просмотров

На удаленную работу срочно требуется фрилансер для подбора персонала (всего 3 позиции).

Работа временная — 3–4 часа в день, сроки проекта — 2–3 недели.

11 лет назад
albina25
Альбина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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