Сбор флеш игры по ключевым словам

Требуется человек для сбора игр по ключевым словам. Все достаточно просто – я предоставляю вам список ключевых слов, вы вбиваете в яндексе или гугл ключ, смотрите три игры на первых позициях, выбираете лучшую, скачиваете ее себе на комп(как скачивать я расскажу), при сохранении игры имя меняете на ключевое слово – что бы мне потом легко было ориентироваться. Видео как это делается: http://www.youtube.com/watch?v=EpYq_hVv8xc&feature=youtu.be

Жду ваших предложений по цене за одну игру.