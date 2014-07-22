Сбор флеш игры по ключевым словам

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт5 заявок157 просмотров

Требуется человек для сбора игр по ключевым словам. Все достаточно просто – я предоставляю вам список ключевых слов, вы вбиваете в яндексе или гугл ключ, смотрите три игры на первых позициях, выбираете лучшую, скачиваете ее себе на комп(как скачивать я расскажу), при сохранении игры имя меняете на ключевое слово – что бы мне потом легко было ориентироваться. Видео как это делается: http://www.youtube.com/watch?v=EpYq_hVv8xc&feature=youtu.be

Жду ваших предложений по цене за одну игру.

11 лет назад
Semblen
Семен 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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