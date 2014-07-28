Project Manager

В связи с ростом, в нашу компанию требуются внимательные, ответственные люди, которые хотят работать в сфере IT.

Вы можете не иметь опыта работы в сфере информационных технологий, но быть целеустремленным, организованным, внимательным к деталям, человеком и мы будем рады принять Вас в нашу команду и обучить всем необходимым навыкам для управления сложными и интересными проектами.

Обязательным условием является владение английским языком на уровне выше среднего, умение пользоваться мобильными устройствами и иметь в распоряжении несколько устройств на платформе Андроид.

В Ваши обязанности на первом этапе работы будет входить участие и помощь в создании наших проектов от идеи до выпуска, составление и поддержка соответствующей документации, организация связей с заказчиками и партнерами.

С дальнейшим Вашим профессиональным ростом и при старательном отношении к работе, мы гарантируем Вам релевантное и систематическое повышение в должности и в оплате труда.

Наши условия работы:

• удаленная работа, полная занятость;

• оплата почасовая, Вы сами определяете для себя сумму своего заработка;

• относительно свободный график. Вы сможете оговорить удобное для себя время работы. Для нас важен результат и чтобы вы были постоянно на связи;

• работа над крупными корпоративными проектами в дружной команде профессионалов;