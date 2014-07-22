Требуется девушка для работы удаленным оператором в интернет-магазине парфюмерии. Работа постоянная. Соискателям, которые готовы отработать минимум год просьба не отвлекаться на эту вакансию. Должностные обязанности: Работа с клиентами: ...
Разработать ТЗ для сайта по взрослым праздникам.
Здравствуйте уважаемые специалисты. Я работаю по направлению "Взрослые праздники" в Москве, пришло время, когда появилась нужда в сайте, многочисленные проекты, которые я делал и ТЗ в вашей области в очередной раз показали мне, что каждый должен заниматься своим делом.
Мне нужно ТЗ под сайт.
Что я хочу видеть в ТЗ:
1. Внешний вид. Дизайн должен выглядеть креативно или по-русски говоря творчески... Сайт не должен нести официальности, он должен быть повседневным, если так можно выразиться... Структура сайта должна быть удобной. (в этом пункту разговор о структуре, а не о дизайне в реалии)
2. Заранее продумать внутреннюю оптимизацию в структуре.
3. Обязательно использовать и заложить в дизайн триггеры.
4. В шаблоне будет все виды услуг относящиеся в теме "взрослые праздники" в пределах приличных услуг, потому исходя из этого продумать меню более детально.
5. Ну и от вас опыт и креативность.
1. Рассматриваются специалисты, которые имели опыт работы в плане составления ТЗ. Не рассматриваются компании и заранее попрошу сэкономить мое и ваше время не кидая в личку сообщения. Без примеров не рассматриваю.
2. Нахождение в системе не менее 2 лет. НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ!
3. Прошу не писать в личку, я просто не успеваю читать и это немного раздражает, так как все работаем и постоянно дергаться на личные сообщения раздражает в связи с напряженной психологически работой.
4. Если есть портфолио какое - либо прошу сразу в заявке кидать.
5. Не рассматриваются люди с более 3 отрицательных отзывов.
6. Оплата только вебмани или яндекс деньгами.
7. Люди, которые не готовы потратить 20 минут по голосовой связи по скайпу в начале проекты прошу не реагировать на предложение.
Заранее всем Спасибо, хороших и интересных работ.
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