Разработать ТЗ для сайта по взрослым праздникам.

Здравствуйте уважаемые специалисты. Я работаю по направлению "Взрослые праздники" в Москве, пришло время, когда появилась нужда в сайте, многочисленные проекты, которые я делал и ТЗ в вашей области в очередной раз показали мне, что каждый должен заниматься своим делом.

Мне нужно ТЗ под сайт.

Что я хочу видеть в ТЗ:

1. Внешний вид. Дизайн должен выглядеть креативно или по-русски говоря творчески... Сайт не должен нести официальности, он должен быть повседневным, если так можно выразиться... Структура сайта должна быть удобной. (в этом пункту разговор о структуре, а не о дизайне в реалии)

2. Заранее продумать внутреннюю оптимизацию в структуре.

3. Обязательно использовать и заложить в дизайн триггеры.

4. В шаблоне будет все виды услуг относящиеся в теме "взрослые праздники" в пределах приличных услуг, потому исходя из этого продумать меню более детально.

5. Ну и от вас опыт и креативность.

1. Рассматриваются специалисты, которые имели опыт работы в плане составления ТЗ. Не рассматриваются компании и заранее попрошу сэкономить мое и ваше время не кидая в личку сообщения. Без примеров не рассматриваю.

2. Нахождение в системе не менее 2 лет. НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ!

3. Прошу не писать в личку, я просто не успеваю читать и это немного раздражает, так как все работаем и постоянно дергаться на личные сообщения раздражает в связи с напряженной психологически работой.

4. Если есть портфолио какое - либо прошу сразу в заявке кидать.

5. Не рассматриваются люди с более 3 отрицательных отзывов.

6. Оплата только вебмани или яндекс деньгами.

7. Люди, которые не готовы потратить 20 минут по голосовой связи по скайпу в начале проекты прошу не реагировать на предложение.

Заранее всем Спасибо, хороших и интересных работ.