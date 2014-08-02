Ищем уверенного специалиста, на постоянную основу, в области e-mail маркетолог (цепочки касания, рассылки, B2B, верстка, дизайн, респондеры, работа с базой). О/Р обязательно. От Вас - портфолио
Менеджер по кадрам
Нужен менеджер по кадрам (подбор и управление сотрудниками моих проектов). Оплата на карту или эл. кошелек. Возможен рост по зарплате. Собеседование по скайпу.
Заявки фрилансеров
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