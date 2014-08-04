Помощница - женщина

Требуется женщина на постоянной основе для выполнения мелкой работы (размещение вакансий на сайте по Москве, загрузка видео на ЯН. загрузка данных на сайт.)

Есть карьерный и финансовый рост.

Всё рассказываем пошагово для выполнения того или иного задания

работа не сложная, но ответственная и постоянная!

время для работы от 2 часов в сутки (время может быть как дневное так и вечернее)!

стоимость 50руб/час = 5 дней в неделю. (контроль вашего время будет учитываться через программу учета времени )

выплаты еженедельно: четверг-пятницу

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.