Помощница - женщина

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка126 просмотров

Требуется женщина на постоянной основе для выполнения мелкой работы (размещение вакансий на сайте по Москве, загрузка видео на ЯН. загрузка данных на сайт.)

Есть карьерный и финансовый рост.

Всё рассказываем пошагово для выполнения того или иного задания                    

работа не сложная, но ответственная и постоянная!                    

время для работы от 2 часов в сутки (время может быть как дневное так и вечернее)!                    

стоимость 50руб/час = 5 дней в неделю. (контроль вашего время будет учитываться через программу учета времени )         

выплаты еженедельно: четверг-пятницу                     

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.                 

11 лет назад
de4r5
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется управляющий проектов на удаленной основе

    Веб-студии требуется смышленый п.м. для поиска и привлечения потенциальных клиентов, заинтересованных в наших услугах. Уделять особое внимания при составление четкого ТЗ с помощью главного программиста (основываясь на общении с клиентом). Подробнее: ...

    Управление проектами6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Менеджер по кадрам

    $250

    Нужен менеджер по кадрам (подбор и управление сотрудниками моих проектов). Оплата на карту или эл. кошелек. Возможен рост по зарплате. Собеседование по скайпу.

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сбор флеш игры по ключевым словам

    Требуется человек для сбора игр по ключевым словам. Все достаточно просто – я предоставляю вам список ключевых слов, вы вбиваете в яндексе или гугл ключ, смотрите три игры на первых позициях, выбираете лучшую, скачиваете ее ...

    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Project Manager

    $5000

    В связи с ростом, в нашу компанию требуются внимательные, ответственные люди, которые хотят работать в сфере IT. Вы можете не иметь опыта работы в сфере информационных технологий, но быть целеустремленным, организованным, ...

    Android
    Управление проектами9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать ТЗ для сайта по взрослым праздникам.

    Здравствуйте уважаемые специалисты. Я работаю по направлению "Взрослые праздники" в Москве, пришло время, когда появилась нужда в сайте, многочисленные проекты, которые я делал и ТЗ в вашей области в очередной раз показали мне, что каждый ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаленный оператор на телефоне в интернет-магазин

    $1000

    Требуется девушка для работы удаленным оператором в интернет-магазине парфюмерии. Работа постоянная. Соискателям, которые готовы отработать минимум год просьба не отвлекаться на эту вакансию. Должностные обязанности: Работа с клиентами: ...

    Управление проектами12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Менеджер по продажам

    Требуется менеджер по продажам в студию разработки мобильных приложений. Работа удаленная. Обязательства: Прием и обработка заказов клиентов, Поиск потенциальных клиентов; ведение ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаление нежелательного контента

    $50

    Имеется 15 сайтов Adult тематики. Часть контента не соответствует определенным требованиям. Необходимо найти весь такой контент и дать на него ссылки для удаления. Сайты англоязычные, так что знание английского обязательно. Оплата будет произведена ТОЛЬКО ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    11 лет назад