Предлагается работа удаленным менеджером по продажам. Два вида деятельности. Оплата работы складывается из оплаты за звонки потенциальным клиентам – предложение сотрудничества, ведение переговоров и т.д. и из выплат за успешные сделки в виде фиксированных ...
Требуется помощница женщина
Требуется женщина на постоянной основе для выполнения мелкой работы (размещение вакансий на сайте по Москве, загрузка видео на ЯН. загрузка данных на сайт.)
Есть карьерный и финансовый рост.
Всё рассказываем пошагово для выполнения того или иного задания
работа не сложная, но ответственная и постоянная!
время для работы от 2 часов в сутки (время может быть как дневное так и вечернее)!
стоимость 50руб/час = 5 дней в неделю. (контроль вашего время будет учитываться через программу учета времени ).
выплаты еженедельно: четверг-пятницу .
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.
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