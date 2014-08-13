Требуется помощница женщина

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок139 просмотров

Требуется женщина на постоянной основе для выполнения мелкой работы (размещение вакансий на сайте по Москве, загрузка видео на ЯН. загрузка данных на сайт.)

Есть карьерный и финансовый рост.

Всё рассказываем пошагово для выполнения того или иного задания                    

работа не сложная, но ответственная и постоянная!                    

время для работы от 2 часов в сутки (время может быть как дневное так и вечернее)!                    

стоимость 50руб/час = 5 дней в неделю. (контроль вашего время будет учитываться через программу учета времени ).         

выплаты еженедельно: четверг-пятницу .                    

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.                 

11 лет назад
de4r5
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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