Удаленный менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт22 заявки1297 просмотров

Предлагается работа удаленным менеджером по продажам. Два вида деятельности. Оплата работы складывается из оплаты за звонки потенциальным клиентам – предложение сотрудничества, ведение переговоров и т.д. и из выплат за успешные сделки в виде фиксированных сумм. Звонки оплачиваются по ставке 15 руб./звонок, без ограничений по количеству. Предоставляется ПО для междугородних звонков с пополнением средств по мере необходимости. Вводные обучающие файлы в том числе видео. Предоставляется начальная база потенциальных клиентов. электронная почта компании, полный пакет файлов (прайсы, договора, документы) Постоянная связь с куратором по скайпу, консультации, ответы на вопросы..

Необходимые условия для работы (претендент может находиться в любой стране и городе).

1. Иметь достаточно быстрый интернет (от 1 Mbit/s), для качественной аудио-связи с клиентами.

2. Обеспечить рабочую обстановку во время общения с клиентами (отсутствие бытовых шумов и прочего.)

3. Каждый телефонный звонок комментируется в онлайн базе нашей компании.

4. Возраст от 23 лет.

Претендентам вышлю более подробную информацию.

10 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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