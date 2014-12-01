Удаленный менеджер

Предлагается работа удаленным менеджером по продажам. Два вида деятельности. Оплата работы складывается из оплаты за звонки потенциальным клиентам – предложение сотрудничества, ведение переговоров и т.д. и из выплат за успешные сделки в виде фиксированных сумм. Звонки оплачиваются по ставке 15 руб./звонок, без ограничений по количеству. Предоставляется ПО для междугородних звонков с пополнением средств по мере необходимости. Вводные обучающие файлы в том числе видео. Предоставляется начальная база потенциальных клиентов. электронная почта компании, полный пакет файлов (прайсы, договора, документы) Постоянная связь с куратором по скайпу, консультации, ответы на вопросы..

Необходимые условия для работы (претендент может находиться в любой стране и городе).

1. Иметь достаточно быстрый интернет (от 1 Mbit/s), для качественной аудио-связи с клиентами.

2. Обеспечить рабочую обстановку во время общения с клиентами (отсутствие бытовых шумов и прочего.)

3. Каждый телефонный звонок комментируется в онлайн базе нашей компании.

4. Возраст от 23 лет.

Претендентам вышлю более подробную информацию.