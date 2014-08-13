Системный администратор

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка233 просмотра

Superlitso.ru

1. Ежемесячное письмо месяца:

• сделать отдельный раздел на сайте, где будут находиться все письма месяца

• перевод писем из Word в формат HTML

• найти платформу для нашей рассылки (список адресатов более 500)

2. Помощь в размещении новостей на сайте (адаптирование формата статей и фотографий и т.д.)

3. Оптимизирование формата сайта для различных устройств (планшетов iPhone и iPad)

4. Продвижение сайта по 15 словам:

Гимнастика для лица

Фейсбилдинг

Фейсформинг

Кэрол Мадджио

Без ботокса

Натуральная красота

Мышцы лица

Мимические морщины

Носогубка

Межбровные морщины

Фейсфитнес

Лифтинг лица

Аэробика для лица

Скульптурная Гимнастика

Подтяжка кожи

5. Помощь в размещении статей копирайтера в блогах, группах и обсуждениях по нашей тематике

6. Сделать отдельный раздел на сайте с нашем lifestyle beauty блогом; сделать раздел с самыми часто задаваемыми вопросами и ответами

7. Помощь в возникающих вопросах по работе с сайтом

HTML
11 лет назад
Burdioug
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vik4ernov
Виктор 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$440
30 дней

Заявки фрилансеров

vik4ernov
Виктор 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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