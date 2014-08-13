Предлагается работа удаленным менеджером по продажам. Два вида деятельности. Оплата работы складывается из оплаты за звонки потенциальным клиентам – предложение сотрудничества, ведение переговоров и т.д. и из выплат за успешные сделки в виде фиксированных ...
Системный администратор
1. Ежемесячное письмо месяца:
• сделать отдельный раздел на сайте, где будут находиться все письма месяца
• перевод писем из Word в формат HTML
• найти платформу для нашей рассылки (список адресатов более 500)
2. Помощь в размещении новостей на сайте (адаптирование формата статей и фотографий и т.д.)
3. Оптимизирование формата сайта для различных устройств (планшетов iPhone и iPad)
4. Продвижение сайта по 15 словам:
Гимнастика для лица
Фейсбилдинг
Фейсформинг
Кэрол Мадджио
Без ботокса
Натуральная красота
Мышцы лица
Мимические морщины
Носогубка
Межбровные морщины
Фейсфитнес
Лифтинг лица
Аэробика для лица
Скульптурная Гимнастика
Подтяжка кожи
5. Помощь в размещении статей копирайтера в блогах, группах и обсуждениях по нашей тематике
6. Сделать отдельный раздел на сайте с нашем lifestyle beauty блогом; сделать раздел с самыми часто задаваемыми вопросами и ответами
7. Помощь в возникающих вопросах по работе с сайтом
Выбранный исполнитель
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