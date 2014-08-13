Требуется секретарь

Требуется женщина на постоянной основе с приятным голосом без Акцента и чтоб на заднем фоне было тихо.

Время работы Московское примерно коридор с 11- до 16 часов.

Занятость не больше 2- 3 часов в день только рабочие дни.

Рабочие задачи – Поиск информации о товарах и выставках. Прозвон и проверка информации. Согласование участие компании в Выставках и форумах.

Звонки делаются через телефонию компании.

Работать на прямую с руководителем компании.

Всё рассказываем пошагово для выполнения того или иного задания

Стоимость 50руб/час. (контроль вашего время будет учитываться через программу учета времени )

выплаты еженедельно: четверг-пятницу..

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.