Предлагается работа удаленным менеджером по продажам. Два вида деятельности. Оплата работы складывается из оплаты за звонки потенциальным клиентам – предложение сотрудничества, ведение переговоров и т.д. и из выплат за успешные сделки в виде фиксированных ...
Менеджер по интернет рекламе
Срочно!
Инвестиционная компания "Maximum" объявляет конкурс на замещение вакансии менеджера по интернет-рекламе. Ищем трудолюбивого человека, которому будет интересно находить клиентов, выстраивать долгосрочные крепкие отношения, изучить предмет продажи в совершенстве, нацеленного на результат.
Что вы должны будете делать?
- Определение аудитории, их потребностей и формирование концепции продвижения услуг компании
- разработка и реализация интересных рекламных проектов в социальных Сетях (Facebook, Vkontakte, Twitter, Одноклассники и т.д.)
- привлечение целевой аудитории
- создание рекламы в контекстной рекламы и тизерной сети (Google Adwords, Яндекс.Директ и др.)
- размещение рекламы в тематических группах, форумах
- работа с текстовым и графическим контентом
- ведение аналитики, составление отчетности по эффективности рекламных кампаний
Цель работы – рост количества клиентов
Условия труда, а также что я получу на испытательном сроке?
- Заработная плата на период испытательного срока – 3000 грн (10000 руб), если вы остаетесь. Заработная плата на период испытательного срока 2000 грн (6000 руб), если мы расстанемся! Заработная плата после первого успешного проекта – 4000 грн (12000 руб.).
- Длительность испытательного срока – минимум 1 мес.
Внимание!
Мы ищем таланты, неординарные личности! Мы готовы вкладывать все свои знания, навыки и опыт в каждого, кто хочет добиться очень высоких результатов в своей жизни!
И, что важно, плевать в потолок не получится. И не только потому, что потолки у нас высокие, а еще и потому, что мы РАБОТАЕМ, ДОСТИГАЕМ и ДВИГАЕМСЯ
Если Вас заинтересовала данная вакансия и Вы чего-то не умеете,но готовы учиться, просим направлять своё подробное резюме!
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