SEO от Студии Профессионалов. Продвижение по сотням запросов. Аудит сайта в подарок при обращении

15 ПРИЧИН РАБОТАТЬ СО СТУДИЕЙ ДМИТРИЯ БИКСИЛЕЕВА

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SEO - Продвижение в поисковых системах

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15 ПРИЧИН РАБОТАТЬ СО СТУДИЕЙ ДМИТРИЯ БИКСИЛЕЕВА:

SEO - Продвижение в Яндекс и Google:

• За полгода работ над 96opt.ru подняли объем продаж с сайта с 4 000 000 до 14 000 000. Как мы это сделали - http://blog.biksileev.ru/96optup/

• Оплата только за запросы в ТОП10. Вы платите только за результат

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Проходим модерацию проектов любой сложности

Кампании в Google Adwords на англ.

SMM

Вывел СВОЙ ПРОЕКТ Взрывные аудиокниги с 0 до 1 места в топе среди 1000 групп. 570 000 подписчиков.Без вливания денег и накруток.

Постоянно оптимизируем кампании для снижения цены за подписчика.

Продвижение сообществ в Facebook на английском языке

ОТЗЫВЫ, ЦЕНЫ, РАБОТЫ

ОТЗЫВЫ На ФЛАМПЕ

НА Freelance.ru

ЦЕНЫ, ОТЗЫВЫ Обо мне и моей команде на сайте - http://biksileev.ru/reviews/

Так будет выглядеть примерно Ваш ежемесячный ОТЧЕТ о проделанной работе

ОБО МНЕ

2 года стажа в софтверной компании CarbonSoft руководителем отдела маркетинга и продаж.

Увеличение оборота компании в 2 раза. Запуск новых продуктов.

Мой платный Вебинар "Продвижение в Facebook"

Учаcтвовал в разработке сервиса Postee

Редактор одного из топовых пабликов для смм-специалистов "Практика SMM"

http://vk.cc/4WqE6G http://vk.cc/4WqFgo http://vk.cc/4WqKKP

Бизнес тренер MBA школы EMAS

https://yadi.sk/i/XvOBozjXd6dhp

Женат, дочка.

ВНИМАНИЕ!

В Skype появился мошенник с ником – "fantom19865." C картинкой SEO и точкой на конце

Мой ник – "fantom19865" без точки c cерым аватаром.

Будьте бдительны

Контакты:

КОНТАКТЫ:

http://biksileev.ru

тел. 8(499)281-63-05

Skype: fantom19865 (обязательно серый аватар!)

email: [email protected]

WhatsApp, Viber и Telegram: +79058060054

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