15 ПРИЧИН РАБОТАТЬ СО СТУДИЕЙ ДМИТРИЯ БИКСИЛЕЕВА
Кликайте на "читать дальше" чтобы прочитать их
SEO - Продвижение в поисковых системах
Наш МАРКЕТИНГ КИТ - https://yadi.sk/i/VP-9N2easZFnH
15 ПРИЧИН РАБОТАТЬ СО СТУДИЕЙ ДМИТРИЯ БИКСИЛЕЕВА:
SEO - Продвижение в Яндекс и Google:
• За полгода работ над 96opt.ru подняли объем продаж с сайта с 4 000 000 до 14 000 000. Как мы это сделали - http://blog.biksileev.ru/96optup/
• Оплата только за запросы в ТОП10. Вы платите только за результат
• Мы являемся разработчиками сервиса автоматического продвижения сайтов
• Опыт продвижения сайтов более 5 лет
• Наши копирайтеры имеют опыт написания текстов на любые темы -https://yadi.sk/d/nQOtAbbcqSQuD
• Качественный технический аудит – оптимизация большого количества показателей сайта. Пример: https://yadi.sk/i/FiRX0Kws32Kybk
• Проработанный план работы на год - https://yadi.sk/i/-SCuGwFL32KzEU
• Продвигаем по тысячам запросов.
• Результат увидите уже через 2-3 месяца.
• Аудит юзабилити, техническая доработка сайта.
• Ваш личный аккаунт менеджер для оперативных вопросов.
• Работаю как юр.лицо с НДС и как физическое лицо
• Снижаем цены на заявки и лиды.
Контекстная реклама
У нас есть опыт снижения цен на заявки и лиды
Проходим модерацию проектов любой сложности
Кампании в Google Adwords на англ.
SMM
Вывел СВОЙ ПРОЕКТ Взрывные аудиокниги с 0 до 1 места в топе среди 1000 групп. 570 000 подписчиков.Без вливания денег и накруток.
Постоянно оптимизируем кампании для снижения цены за подписчика.
Продвижение сообществ в Facebook на английском языке
ОТЗЫВЫ, ЦЕНЫ, РАБОТЫ
ЦЕНЫ, ОТЗЫВЫ Обо мне и моей команде на сайте - http://biksileev.ru/reviews/
Так будет выглядеть примерно Ваш ежемесячный ОТЧЕТ о проделанной работе
ОБО МНЕ
2 года стажа в софтверной компании CarbonSoft руководителем отдела маркетинга и продаж.
Увеличение оборота компании в 2 раза. Запуск новых продуктов.
Мой платный Вебинар "Продвижение в Facebook"
Учаcтвовал в разработке сервиса Postee
Редактор одного из топовых пабликов для смм-специалистов "Практика SMM"
http://vk.cc/4WqE6G http://vk.cc/4WqFgo http://vk.cc/4WqKKP
Бизнес тренер MBA школы EMAS
https://yadi.sk/i/XvOBozjXd6dhp
Женат, дочка.
ВНИМАНИЕ!
В Skype появился мошенник с ником – "fantom19865." C картинкой SEO и точкой на конце
Мой ник – "fantom19865" без точки c cерым аватаром.
Будьте бдительны
Контакты:
КОНТАКТЫ:
тел. 8(499)281-63-05
Skype: fantom19865 (обязательно серый аватар!)
email: [email protected]
WhatsApp, Viber и Telegram: +79058060054
Звоните и получите бесплатную консультацию.
- Оплата только за запросы в TOP10195 просмотров
- Сайт с интегрированным seo 96opt.ru260 просмотров
- Создатель сообщества "Взрывные аудиокниги"386 просмотров
- Продвижение в Facebook на англ. языке353 просмотра
- Бесплатная SMM + SEO консультация551 просмотр
- Продвижение по сотням запросов221 просмотр
- Аудит Сайта в подарок при обращении245 просмотров
- Клуб настольного тенниса "Спарта"194 просмотра
- Фитнес-Центр "Фитнес 24"206 просмотров
- ФОТОСТУДИЯ FABRIKA193 просмотра
- Психология, консультация психолога293 просмотра
- Instagram детского центра "Как здорово"264 просмотра