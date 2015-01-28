Продвижение сайта в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен7 заявок268 просмотров

Есть страница instagram.com/cash4brands.ru - нужен человек, который будет заниматься добавлением контента и продвижением. Готов выслушать любые ваши предложения по продвижению. Конечная цель - получение трафика с instagram на сайт cash4brands.ru.

11 лет назад
dengradel
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

biksileev
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$150
30 дней
Очень приятные в работе и профессиональные исполнители.
Отличный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

biksileev
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад