Нужны люди для ответов на вопросы на ответ.майл.ру

Суть задачи: есть сервис otvet.mail.ru. Там периодически задают вопросы. И на них отвечают. В том числе вопросы насчет интернет-заработков, партнерских программ и т.д.

Что нужно: нужен человек или несколько имеющих на том ресурсе репутацию, который будет отвечать на эти вопросы, рекомендуя определенные ссылки. Естественно ответы на вопросы по этим ссылкам будут.

Я готов платить за каждый ответ со ссылкой, прошедший модерацию.

В общем ежели у вас есть прокачанный аккаунт в этой системе и вы готовы им поделиться - пишите сюда, цену за отмодерированный ответ со ссылкой тоже пишите.

против сервиса безопасных сделок ничего не имею.