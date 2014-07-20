Инвестиционному проекту требуется реклама

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки211 просмотров

Требуется реклама.

Рассылки по email, skype, соц.сетям, смс

По базам вкладчиков, инвесторов.

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Рассмотрю только бюджетные варианты

11 лет назад
Greegshiny
Грэг 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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