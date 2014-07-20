Добрый день! Нужен ведущий группы в ВК! Тема Кредитование бизнеса. Группа: https://vk.com/public74630945 И продвижение группы. ( набор активных подписчиков, реклама через платные посты, реклама в ВК) ...
Инвестиционному проекту требуется реклама
Требуется реклама.
Рассылки по email, skype, соц.сетям, смс
По базам вкладчиков, инвесторов.
Указывайте цены!
Рассмотрю только бюджетные варианты
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