AlMall

Алексей AlMall

 
43 годаРоссия/Череповец
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Нужны несколько сотен статичных сайтов на английском и русском языках.

    Что нужно: Сайт на чистом html, статика. Страниц от 25 до 100. Шаблоны разные, оформление разное, тематика разная, любая, структура любая. Нужно 100 сайтов на русском языке и 100 сайтов на английском языке. Разумеется речь не идет о ...

    HTML
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны люди для ответов на вопросы на ответ.майл.ру

    Суть задачи: есть сервис otvet.mail.ru. Там периодически задают вопросы. И на них отвечают. В том числе вопросы насчет интернет-заработков, партнерских программ и т.д. Что нужно: нужен человек или несколько имеющих на том ресурсе репутацию, который будет ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно перевести сайт с движка в статику.

    Суть: Есть сайт на движке. Движки - вордпресс, джумла, дле. Сайтов, понятно, несколько. Нужно: получить его же, этот сайт, в статичном виде с сохранением всех УРЛов, ссылок внутренних и тд. Картинок естественно, видео и всего такого ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно несколько сотен фраз от 65 до 100 символов

    $50

    Суть - придумать несколько сотен фраз от 65 до 100 символов с пробелами в каждой. Фразы должны призывать посетить сайт знакомств. Поскольку от 65 символов то не "заходи не пожалеешь", а типа "На этом сайте ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются статьи по тематике Форекс

    Нужен человек разбирающийся в теме. В теме форекса. Задача будет состоять в описании внятным человеческим языком нюансов торговли, стратегий и всего прочего чего там есть. Объем планируется знаков 50-70 тысяч. Присылайте предложения в виде: 1. Цена за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен человек для работы с форумами

    Суть задачи: Ищете форум с нормальной посещаемость. Создаете там тему. Нюансы проясню. За тему, которая продержится неудаленной 2 суток и в которой будет не менее 3 сообщений плачу деньги. Какие - присылайте предложения. :) Подробнее: Тематика - ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тексты праздничной тематики

    Итак. Что нужно: тексты праздничной тематики. Тексты будут небольшие, но много. Требование - уникальность, этот пункт проверю. Темы будут четко сформулированы, равно как и объемы. Пишите в приватные сообщения следуюущую информацию: 1. Ссылку на предыдущие работы, желательно по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужна программа

    Не знаю к какой категории и отнести, полагаю в этой люди наиболее в теме. Что нужно чтобы делала программа: Я ей даю список УРЛов. И основной УРЛ. Она: проверяет есть ли ссылки на этих самых УРЛах на мой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Kote
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужна программа
Четкое тз. Своевременная оплата.
Уникальный случай адекватного исполнителя. Сделано все как было сказано, иные нюансы доработаны быстро и четко. Оценка - 15 из десяти возможных.
Ответный отзыв
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$400
10 баллов
14 лет назад
Требуются статьи по тематике Форекс
Сорудничество прошло успешно. Четкое ТЗ и своевременные замечания по теме, оплата в срок. Спасибо!
Задание выполнено быстро и качественно, возникающие по ходу замечания и пожелания сразу же учитывались. Исключительно положительные впечатления от сотрудничества
Ответный отзыв
contentus
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Тексты праздничной тематики
+ Предоплата за маленькое тестовое задание + Грамотное и четкое ТЗ + Свобода творчества в рамках проекта + Моментальная оплата после сдачи работы = Заказчику можно доверять стопроцентно :)) p.s. К тому же с Андреем легко и приятно общаться :) Рекомендую
Хороший слог, ненавязчивое, но заметное чувство юмора, присутствует вполне достойный процент креативности - задание было выполнено на порядок лучше чем я ожидал. Что не может не радовать - абсолютно четкое соблюдение сроков. Тексты именно написаны, а не содраны откуда-то. В плане копирайтинга рекомендации насквозь положительные.
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