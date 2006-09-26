Что нужно: Сайт на чистом html, статика. Страниц от 25 до 100. Шаблоны разные, оформление разное, тематика разная, любая, структура любая. Нужно 100 сайтов на русском языке и 100 сайтов на английском языке. Разумеется речь не идет о ...
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Суть задачи: есть сервис otvet.mail.ru. Там периодически задают вопросы. И на них отвечают. В том числе вопросы насчет интернет-заработков, партнерских программ и т.д. Что нужно: нужен человек или несколько имеющих на том ресурсе репутацию, который будет ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Суть: Есть сайт на движке. Движки - вордпресс, джумла, дле. Сайтов, понятно, несколько. Нужно: получить его же, этот сайт, в статичном виде с сохранением всех УРЛов, ссылок внутренних и тд. Картинок естественно, видео и всего такого ...Прочее8 заявокЗакрыт12 лет назад
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Суть - придумать несколько сотен фраз от 65 до 100 символов с пробелами в каждой. Фразы должны призывать посетить сайт знакомств. Поскольку от 65 символов то не "заходи не пожалеешь", а типа "На этом сайте ...Прочее8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек разбирающийся в теме. В теме форекса. Задача будет состоять в описании внятным человеческим языком нюансов торговли, стратегий и всего прочего чего там есть. Объем планируется знаков 50-70 тысяч. Присылайте предложения в виде: 1. Цена за ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Суть задачи: Ищете форум с нормальной посещаемость. Создаете там тему. Нюансы проясню. За тему, которая продержится неудаленной 2 суток и в которой будет не менее 3 сообщений плачу деньги. Какие - присылайте предложения. :) Подробнее: Тематика - ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Итак. Что нужно: тексты праздничной тематики. Тексты будут небольшие, но много. Требование - уникальность, этот пункт проверю. Темы будут четко сформулированы, равно как и объемы. Пишите в приватные сообщения следуюущую информацию: 1. Ссылку на предыдущие работы, желательно по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
Не знаю к какой категории и отнести, полагаю в этой люди наиболее в теме. Что нужно чтобы делала программа: Я ей даю список УРЛов. И основной УРЛ. Она: проверяет есть ли ссылки на этих самых УРЛах на мой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад