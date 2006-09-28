ПРОФФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

*Delphi3-6 (использование(изменение) компонентов, освоение современных приемов по сбору, обработке и передаче данных Oracle, Sybase, MsSQL,… Технологии: DOA, BDE и ODBC, TCPSocket).

*Работа с СУБД (использование index, sequences, proc, jobs): Oracle, МSSQL, Sybase.

*Верстка (Macromedia, FrontPage, графические редакторы, анимационные пакеты)

*Основы SQL, PL-SQL, WinCC, Power Builder, QNX

*Web-технологии (HTTP, CSS, Delphi(CGI/Isapi), PHP, idc/htx, JavaScript), элементы Web-дизайна.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация работы над проектами, участие в составе групп и самостоятельные крупные работы (разработка и создание структуры БД Oracle, написание программных комплексов на Delphi, оптимизация работы приложений за счет переноса действий с клиента на сервер (Oracle), сопровождение сайтов, создание информационных справок, графиков (в т.ч. на web), отчетов.

ПРЕТЕНДУЮ

Программист Delphi+БД/web-maker