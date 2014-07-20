Групы в соцсетях

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок307 просмотров

Нужно поработать над групами в соцсетях. А точнее над привлечением клиентов из соцсетей. Есть привязка конкретно к городу Львову (Украина).

11 лет назад
Selya555
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров