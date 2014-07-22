Скрипт для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка171 просмотр

Нужно написать скрипт для Instagram, который бы умел делать следующее:

- автоматически «лайкать» посты на тех кого подписан или по заданному хештегу

- подписываться на рандомные страницы пользователей

Должна быть гарантия того, что инстаграмм не забанит аккаунт.

11 лет назад
dengradel
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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