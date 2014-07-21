Добрый день! Нужен ведущий группы в ВК! Тема Кредитование бизнеса. Группа: https://vk.com/public74630945 И продвижение группы. ( набор активных подписчиков, реклама через платные посты, реклама в ВК) ...
Создание группы Facebook
Требуется создать и оформить группу в facebook.
Аналогичная группы Вк https://vk.com/public73497174
Добавить 10-12 постов + опрос.
Оформление и дизайн - лаконично и информативно - на Ваше усмотрение.
Жду Ваши предложения.
В приоритете - ваш портфель, желание работать и ответственный подход.
Заявки фрилансеров
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