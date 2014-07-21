Создание группы Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок183 просмотра

Требуется создать и оформить группу в facebook.

Аналогичная группы Вк https://vk.com/public73497174

Добавить 10-12 постов + опрос.

Оформление и дизайн - лаконично и информативно - на Ваше усмотрение.

Сайт http://www.steamwash.ru/

Жду Ваши предложения.

В приоритете - ваш портфель, желание работать и ответственный подход.

11 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров