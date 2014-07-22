Добрый день! есть сайт не сильно известной певицы , и ее нужно немного раскрутить по инстаграмму. пишите предложения. только нужно что то действительно эффективное.
Раскрутить группу ВКонтакте
Группа по печати фотографий, копицентр.
Необходимо:
1. увеличить число участников группы
Критерии: г. Челябинск, Челябинская область. жен/муж (80/20), от 20 до 40 лет. Набор участников должен быть не моментальным, постепенным, чтобы группу не забанили.
Оплата после добавления участников.
2. Сделать красивое хорошее меню
Возможно сделать что-то одно из пунктов.
Прошу описать подробно свои возможности и стоимость услуг.
Возможно долгосрочное сотрудничество
Заявки фрилансеров
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