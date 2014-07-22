Раскрутить группу ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок223 просмотра

Группа по печати фотографий, копицентр.

Необходимо:

1. увеличить число участников группы

Критерии: г. Челябинск, Челябинская область. жен/муж (80/20), от 20 до 40 лет. Набор участников должен быть не моментальным, постепенным, чтобы группу не забанили.

Оплата после добавления участников.

2. Сделать красивое хорошее меню

Возможно сделать что-то одно из пунктов.

Прошу описать подробно свои возможности и стоимость услуг.

Возможно долгосрочное сотрудничество

11 лет назад
TigraLy
38 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров