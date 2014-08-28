Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Олесе за отличную работу. Все сделала аккуратно, поправки вносила вовремя.
Ответный отзыв
Задание понятное, Светлана всегда на связи. Оплата моментально. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую!
$9
10 баллов
9 лет назад
Олеся - отличный исполнитель! Все сделано ответственно и в срок! Продолжаем сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
Ярослава отличный заказчик, ТЗ поставлено четко и понятно, оплата моментально. Очень рада сотрудничеству!
$1
10 баллов
9 лет назад
Все сделано качественно! Буду продолжать работать!
Ответный отзыв
Задание понятное, всегда на связи. Оплата моментально. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую!
$10
10 баллов
9 лет назад
Прекрасный исполнитель! Выполнила все на высшем уровне, качественно и очень быстро. Рекомендую! Обязательно обращусь еще раз.
Ответный отзыв
Андрей хороший заказчик. Задание четкое и понятное. Всегда на связи. Оплата моментально. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую!
$12
10 баллов
9 лет назад
Олеся отлично справилась с заданием по наполнению интернет-магазина. Несмотря на приличный объем задания уложилась в очень короткие сроки. С удовольствием продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
Евгений хороший заказчик. Задание четкое и понятное. Всегда на связи. Очень рада сотрудничеству. рекомендую!
Наполнение сайтов
7 отзывов
$5/час
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