Olesya_Fedorovna

Олеся Olesya_Fedorovna

 
43 годаРоссия/Киров
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Наполнение сайтов, интернет-магазинов

Наполнение сайтов, интернет-магазинов. Поиск, размещение на сайте текстов, изображений.

Работаю с WordPress,  Joomla, Magento, Opencart, Drupal, Битрикс24, MODX и самопис.

WordPressOpenCartJoomlaMODXDrupalMagento
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Отзывы заказчиков
sveta-seo
Светлана 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Наполнить каталог медицинских товаров
Спасибо Олесе за отличную работу. Все сделала аккуратно, поправки вносила вовремя.
Задание понятное, Светлана всегда на связи. Оплата моментально. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую!
Ответный отзыв
Yaroslava84
Ярослава 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Сменить цены, наполнить товарами
Олеся - отличный исполнитель! Все сделано ответственно и в срок! Продолжаем сотрудничество! Рекомендую!
Ярослава отличный заказчик, ТЗ поставлено четко и понятно, оплата моментально. Очень рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Наполнение товарами
Все сделано качественно! Буду продолжать работать!
Задание понятное, всегда на связи. Оплата моментально. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую!
Ответный отзыв
andreyivanov1543
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Добавить продукцию на сайт
Прекрасный исполнитель! Выполнила все на высшем уровне, качественно и очень быстро. Рекомендую! Обязательно обращусь еще раз.
Андрей хороший заказчик. Задание четкое и понятное. Всегда на связи. Оплата моментально. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую!
Ответный отзыв
freeboo
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Добавить товары, переделать описания существующих
Олеся отлично справилась с заданием по наполнению интернет-магазина. Несмотря на приличный объем задания уложилась в очень короткие сроки. С удовольствием продолжим сотрудничество.
Евгений хороший заказчик. Задание четкое и понятное. Всегда на связи. Очень рада сотрудничеству. рекомендую!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
7 отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга