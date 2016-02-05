Дизайн, программирование, создание сайтов, контент. CMS, CMF, PHP, JS, HTML

Направления деятельности:

- Разработка сайтов с использованием CMS и CMF

- Доработка и переделка существующих сайтов

- Наполнение контентом интернет-магазинов и других сайтов

- Продвижение SEO

- Создание дизайна полиграфии, баннеров, рекламных изображений и пр.

Команда

Программисты различного уровня, контент-менеджеры, SEO-специалисты и дизайнеры. Для срочных проектов привлекаем ТОЛЬКО проверенных фрилансеров с этого и других ресурсов.

Наши проекты

www.terra-kip.ru [наполнение, доработка функционала]

www.aikido.nsk.su [разработка, перенос данных с прежнего сайта, наполнение контентом, SEO-продвижение]

www.ma-fest.ru [разработка сайта, дизайн полиграфии проекта]

www.avtoterapevt154.ru [разработка, дизайн, наполнение]

www.sofiana.ru [разработка, дизайн, наполнение]

www.шоусибири.рф [разработка]

www.alekseevka.org [администрирование]