Направления деятельности:
- Разработка сайтов с использованием CMS и CMF
- Доработка и переделка существующих сайтов
- Наполнение контентом интернет-магазинов и других сайтов
- Продвижение SEO
- Создание дизайна полиграфии, баннеров, рекламных изображений и пр.
Команда
Программисты различного уровня, контент-менеджеры, SEO-специалисты и дизайнеры. Для срочных проектов привлекаем ТОЛЬКО проверенных фрилансеров с этого и других ресурсов.
Наши проекты
www.terra-kip.ru [наполнение, доработка функционала]
www.aikido.nsk.su [разработка, перенос данных с прежнего сайта, наполнение контентом, SEO-продвижение]
www.ma-fest.ru [разработка сайта, дизайн полиграфии проекта]
www.avtoterapevt154.ru [разработка, дизайн, наполнение]
www.sofiana.ru [разработка, дизайн, наполнение]
www.шоусибири.рф [разработка]
www.alekseevka.org [администрирование]
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