Добавить товары, переделать описания существующих

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок177 просмотров

Нужно:

1. внести около 30 новых товаров

2. привести к нужному формату описания (около 100шт.)

Возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе.

Жду предложений по цене-срокам.

11 лет назад
freeboo
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Olesya_Fedorovna
Олеся 
44 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$12
3 дня
Олеся отлично справилась с заданием по наполнению интернет-магазина. Несмотря на приличный объем задания уложилась в очень короткие сроки. С удовольствием продолжим сотрудничество.
Евгений хороший заказчик. Задание четкое и понятное. Всегда на связи. Очень рада сотрудничеству. рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olesya_Fedorovna
Олеся 
44 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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