Собрать список тем форумов по тематике

Нужно собрать список ссылок на темы форумов или тематических сайтов, где идет живое обсуждение темы: "Автономные источники энергии".

Это могут быть: солнечные батареи и панели, ветряки, топливные насосы и т.д.

Подробней можно узнать: unisolex.com

Не подходят ссылки с форумов, где ветка уже в архиве, где последнее сообщение размещено больше 2-х месяцев назад.

Называйте своб цену за одну ссылку и давайте работать:)