Здравствуйте! Нужно наполнить сайт пока ориентировочно 80 товарами. Если сработаемся, будет работа :) На сайте стоит Joomla + Vrituemart. Добавление простое. Пожалуйста, прикладывайте стоимость ваших услуг.
Собрать список тем форумов по тематике
Нужно собрать список ссылок на темы форумов или тематических сайтов, где идет живое обсуждение темы: "Автономные источники энергии".
Это могут быть: солнечные батареи и панели, ветряки, топливные насосы и т.д.
Подробней можно узнать: unisolex.com
Не подходят ссылки с форумов, где ветка уже в архиве, где последнее сообщение размещено больше 2-х месяцев назад.
Называйте своб цену за одну ссылку и давайте работать:)
Заявки фрилансеров
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