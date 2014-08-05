Контент-менеджер интернет-магазина

Здравствуйте!

На постоянную сдельную работу требуется контент-менеджер.

Наполнение сайта товарами по ТЗ. Самостоятельный поиск информации (направление укажу). Обработка фото (уменьшение размера при необходимости).

С копирайтом или без — не критично, но с копирайтом лучше:-)

«Чистый» HTML код в описании товара — обязателен.

Редактирование уже добавленных товаров.

Периодическая корректировка цен.

В общем и целом, нужен помощник, адекватный и легко обучаемый.

Выбран будет один исполнитель по результатам собеседования.

Оплата крайне предпочтительна ЯДом.

Еще раз повторю, оплата СДЕЛЬНАЯ (сделал — получил деньги)

Указывайте ориентировочную цену либо за добавление 1 товара, либо за 1 час работы.

Также прошу обращать внимание, что нужно не только добавлять товары.