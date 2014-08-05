На удаленную работу (с обучением) ищется контент менеджер для ИМ electro-comfort.ru За торговое предложение 3 руб (карточка комплектации, которая состоит из опций). За карточку товара 15 руб. За опцию 5 руб. ...
Контент-менеджер интернет-магазина
Здравствуйте!
На постоянную сдельную работу требуется контент-менеджер.
Наполнение сайта товарами по ТЗ. Самостоятельный поиск информации (направление укажу). Обработка фото (уменьшение размера при необходимости).
С копирайтом или без — не критично, но с копирайтом лучше:-)
«Чистый» HTML код в описании товара — обязателен.
Редактирование уже добавленных товаров.
Периодическая корректировка цен.
В общем и целом, нужен помощник, адекватный и легко обучаемый.
Выбран будет один исполнитель по результатам собеседования.
Оплата крайне предпочтительна ЯДом.
Еще раз повторю, оплата СДЕЛЬНАЯ (сделал — получил деньги)
Указывайте ориентировочную цену либо за добавление 1 товара, либо за 1 час работы.
Также прошу обращать внимание, что нужно не только добавлять товары.
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