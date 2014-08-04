Контент/рерайтер для интернет магазина

Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! Мы ищем людей для рерайта большого массива товарных позиций в каталоге интернет – гипермаркета. Каталог (с описаниями и фотографиями) включает в себя, на данном моменте 12 000 товаров.

На данный момент необходимо редактировать имеющие описания товаров в соответствии с нашими требованиями, проверка соответствия имеющихся фотографий нашим требованиям и замене в случае несоответствия соответствующими.

Пока мы готовы платить следующую сумму 1 товар = 5 рублей.

В день реально добавить порядка 40-50 товаров, всё зависит от опыта.

Соответственно 50x5=250 руб/день x 24дня (2 выходных) = 6000 руб/месяц.

Имеется возможность и больше добавлять товаров, всё зависит от опыта работы. В дальнейшем, при успешной работе мы готовы повысить оплату, после открытия.

Наши требования:

- грамотно делать рерайт текста

- высокая уникальность текстов

- постоянная связь с исполнителем, не теряться, быть постоянно в сети (ICQ, Skype, почта)

- предоставление отчётов (пример Google Docs)

Наши гарантии:

- постоянное сотрудничество

- своевременная и полная оплата (Безопасная сделка, WebMoney, Yandex.Деньги, Банковский счёт, карта банка и т.д.)

- положительный отзыв

Напомню, что нам требуются фрилансеры на постоянном сотрудничестве. Количество исполнителей может быть множество, т.е работа ориентирована на несколько фрилансеров (от 5 и более, в идеале 30), поскольку количество товаров на сайте постоянно растет.

В ответе на проект, необходимо составить свое описание любого продукта (берете в интернете любой товар с описанием и редактируете) согласно нашим требованиям, указать, какой объем товаров Вы можете гарантированно отредактировать в день (укажите гарантированный минимум!)

Выслать нам (комментарий к проекту, личное сообщение, электронная почта, ICQ, Skype).

Если Ваше описание подходит «Требованиям к описанию продукта» мы рассказываем как работаем дальше.

Сайт построен на 1C Битрикс

«Требования к описанию продукта:»

1. Удивить: Выявить и отразить в первом предложении ту выгоду, которая отличает именно этот продукт.

2. Научить: Указать полезное функциональное свойство продукта, через обучение тому, как это свойство использовать.

3. Убедить: В завершении описания указать долгосрочную выгоду от обладания этим продуктом

4. Общий объем описания не должен превышать 500 знаков (без пробелов).

Примеры описаний:

1. Холодильник ННН, самый тихий в своем классе. Поверхности камер выделяю ионы серебра, что увеличивает срок хранения, циркуляция воздуха обеспечивает разделение камер на температурные зоны, условия в которых регулируются с помощью сенсорной панели. Существенным дополнительным плюсом, является экономичное использование электроэнергии.

2. Телевизор NNN обладает самым выгодным соотношением диагональ/цена! Позволяет подключать через USB разъем внешние накопители емкостью до 1 Гб и обладает очень «всеядным» программным плеером. Угол обзора достаточно широкий, что позволяет смотреть фильмы всей семьей. Срок службы от 10 лет.

3. Лопата ZZZ обладает особой геометрией штыка, за один цикл Вы возьмете ровно такое количество грунта, которое обеспечит оптимальный расход сил во время работы. Горизонтальная ручка насадка на черенке, облегчит нагрузку на суставы. Сталь штыка лопаты очень высокого качества, что значительно увеличивает срок службы, избавляет от необходимости постоянно затачивать инструмент.

Всем, кто с нами успешно сотрудничал, гарантируем положительные отзывы, а людям, которые проработают с нами от 3-х месяцев адекватно и четко, высылаем по почте рекомендательные письма для будущих работодателей.

С уважением, Виталий Юров

Менеджер отдела контента

Интернет-гипермаркет

www.ТебеВезём.рф