Сохранить картинки с сайта

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Завершен30 заявок331 просмотр

есть сайт aliexpress, с него нужно сохранить картинки главных товаров

ссылки предоставлю

картинок около 50-100 шт

11 лет назад
absolutize
Дмитрий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ksushka-ka
Оксана 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$10
3 дня
Всё отлично прошло. Советую, человек ответственный и конкретный.
Четко поставленное ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ksushka-ka
Оксана 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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