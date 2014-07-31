Требуется срочно наполнить сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок328 просмотров

Сегодня 31 июля - с 18.00 по Москве - для наполнения сайта на WordPress СРОЧНО требуется человек - который быстро наполнит сайт по недвижимости объектами - что входит в наполнение:

- фотографии

- тексты

Все материалы уже имеются на сайте образце - нужно просто перенести все с одного сайта на другой в соответствующие разделы. Работать будем до упора - т.е. допоздна!

Оплата - договорная, и обсуждается!

Работа срочная - и нужен человек который хорошо владеет WordPress - и очень ответственно подойдет к данной задаче!

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

У кого голосового общения нет - не беспокоить.

Ждем Ваших предложений.

WordPress
11 лет назад
fedorovdenis
Денис 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на Joomla

    Требуется специалист по Joomla, который доделает сайт (strportal.ru). Требуется дозаполнить разделы, добавить картинки, все симметрично подравнять. Все картинки и тексты есть. ТЗ и образцы есть. Нужно лишь все это воплотить в жизнь, желательно в короткие ...

    Joomla
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ручная регистрация компании в сервисах

    Составление уникального описания компании. Ручная регистрация на 78 ресурсах. я вам даю пароль и e-mail к корпоративной почте, вы производите заполнение и регистрацию в списке 78 сайтов, загрузка картинок, уникальное ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить цены с сайта

    $50

    Надо добавить цены в прайс лист - всего 680 позиций Идем на сайт вбиваем номер в строку поиска - вылазит список из этого списка нужно название фирмы и цена по данному изделию - это ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Контент-менеджер для магазина

    $500

    Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! В скором времени мы открываем новый интернет-гипермаркет. Мы молодая, перспективная компания, которая хочет внести свою лепту в продажу непродовольственных товаров через, предлагая покупателям приобрести товары в рассрочку без первоначального взноса ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение форумов

    $50

    Есть пару десятков форумов на разные(общие, частично женские) темы. Необходимо наполнить их, а именно поддержать или развивать существующие темы. Не односложно, "да", "нет", "прикольно", а пытаться поддержать разговор. Не обязательно при это писать огромные сообщение, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Веб-программист

    $2500

    В крупную, динамично развивающуюся компанию Рельеф-Центр требуется веб-программист (ознакомиться с компанией можно на сайте ww.relef.ru)/ Обязанности • Разработка интернет-сайтов • Оценка проектных требований, проектирование алгоритмов решения задач • Рефакторинг и модернизация проектов ...

    CSSHTMLJavaScriptMySQL
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер

    Ищу на постоянную основу контент-менеджера. Что необходимо делать: - будет предоставлен доступ на биржу gogetlinks, на которой необходимо контролировать поступление заявок от оптимизаторов. - при поступление задания от оптимизаторов ...

    DLEWordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер на постоянную работу

    Интернет-магазину автотематики требуется контент-менеджер на постоянную работу. Работы много. Можно удаленно. Если вы проживаете в Киеве, есть вариант работать в офисе - но оплата будет сдельной. Работой для получения по итогам месяца ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад