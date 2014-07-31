Требуется срочно наполнить сайт на WordPress

Сегодня 31 июля - с 18.00 по Москве - для наполнения сайта на WordPress СРОЧНО требуется человек - который быстро наполнит сайт по недвижимости объектами - что входит в наполнение:

- фотографии

- тексты

Все материалы уже имеются на сайте образце - нужно просто перенести все с одного сайта на другой в соответствующие разделы. Работать будем до упора - т.е. допоздна!

Оплата - договорная, и обсуждается!

Работа срочная - и нужен человек который хорошо владеет WordPress - и очень ответственно подойдет к данной задаче!

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

У кого голосового общения нет - не беспокоить.

Ждем Ваших предложений.