Наполнение форумов

Есть пару десятков форумов на разные(общие, частично женские) темы. Необходимо наполнить их, а именно поддержать или развивать существующие темы. Не односложно, "да", "нет", "прикольно", а пытаться поддержать разговор. Не обязательно при это писать огромные сообщение, просто ваше общение должно быть естественным и уместным. Аккаунты я предоставлю.

стоимость - 0.05$/пост

объем этого задания ~600 постов (примерно 20 постов на каждый форум). Дальше по результатам.

Срок - неделя.

Предпочтение исполнителям, которые уже занимались подобной работой с форумами.