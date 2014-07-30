Есть готовая презентация в формате pdf (12 страниц). Необходимо сделать возможность скачать ее в виде условного файла, который потом можно запустить и просматривать таким образом свой буклет и презентацию. Из функциональности нужно ...
Контент-менеджер на постоянную работу
Интернет-магазину автотематики требуется контент-менеджер на постоянную работу. Работы много.
Можно удаленно. Если вы проживаете в Киеве, есть вариант работать в офисе - но оплата будет сдельной. Работой для получения по итогам месяца нормальной суммы обеспечим, от вас требуется быстро и четко выполнять задания.
Работа заключается в добавлении товаров на сайт и сопутствующих задачах.
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