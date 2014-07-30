Интернет-магазину автотематики требуется контент-менеджер на постоянную работу. Работы много.

Можно удаленно. Если вы проживаете в Киеве, есть вариант работать в офисе - но оплата будет сдельной. Работой для получения по итогам месяца нормальной суммы обеспечим, от вас требуется быстро и четко выполнять задания.

Работа заключается в добавлении товаров на сайт и сопутствующих задачах.