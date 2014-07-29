Работа с приложениями

Есть готовая презентация в формате pdf (12 страниц). Необходимо сделать возможность скачать ее в виде условного файла, который потом можно запустить и просматривать таким образом свой буклет и презентацию. Из функциональности нужно чтобы получился некий "плеер", где можно листать страницы вручную, увеличивать фото или страницу и запустить автопросмотр.

Обязательно чтобы отображался на всех устройствах, включая IOS и MAC

В заявке укажите варианты решения этой задачи и предварительные цены и сроки.