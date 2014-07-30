Наполнение магазина VM2 товарами

Есть срочная работа

нужно магазин ВМ2 наполнить товарами

заполнять нужно след поля: артикул, наименования товара, цена, выбирать из списка производителя, выбирать из списка категорию, полное описание товара, 2-3 картинки с метатегами, 3 пользовательских поля

Вся информация берётся с сайта который я дам. там всё есть.

Нужно срочно сделать работу в ручном режиме

Всего 125 позиций

Нужно сделать макс завтра до обеда

Но желательно до завтрашнего утра

Ждё от вас цену за весь обьём

сроки мои, растягивать нельзя