Наполнение магазина VM2 товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок219 просмотров

Есть срочная работа

нужно магазин ВМ2 наполнить товарами

заполнять нужно след поля: артикул, наименования товара, цена, выбирать из списка производителя, выбирать из списка категорию, полное описание товара, 2-3 картинки с метатегами, 3 пользовательских поля

Вся информация берётся с сайта который я дам. там всё есть.

Нужно срочно сделать работу в ручном режиме

Всего 125 позиций

Нужно сделать макс завтра до обеда

Но желательно до завтрашнего утра

Ждё от вас цену за весь обьём

сроки мои, растягивать нельзя

11 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 лет назад
$30
1 день
Огромное спасибо Игорю. Сотрудничаем уже не первый раз. Всё выполняется чётко и согласно ТЗ.
С такими заказчиками приятно иметь дело. Быстрая оплата, четкое ТЗ Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен новостник

    $50

    На постоянную работу примем новостного редактора. Оплата еженедельно, объем 45 новостей в месяц. Расценки - 1 новость 40р. Список городов выдается. По каждому городу нужно раз в месяц размещать актуальные новости крупных ритейлов, как правило ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент менеджер, оплата сдельная, долгосрочно

    $500

    1. Работа заключается в подоготовке и размещении уже готовых статей на сайте. 2. Оплата 100% сдельная, полностью зависит от производительности Вашего труда. Ориентироваться можно на 100–120р в час при хорошей производительности. (до ...

    HTML
    Наполнение сайтов38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение интернет магазина товарами

    Нужно наполнить интернет магазин товаром согласно прайса заказчика, описание товара на русском и частично на английском языках. В прайсе около 600 товаров, тематика компьютеры и комплектующие. Прайс не прикрепляется, вышлю удобным способом. ...

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Контент - менеджер в ИМ электроинструмента

    $50

    Наполнение сайта текстами и фотоматериалами Фотосъемка и освещение важных мероприятий Написание новостных заметок о прошедших мероприятиях и о предстоящих событиях Требования: Высшее образование Знание 1с Bitrix ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить статьи на сайте

    Разместить статьи на сайте - 10 сейчас и 10 через пару дней. Какие работы необходимо выполнить: - разместить сам текст. - найти до 10 изображений в сети по тематике, привести их к необходимым ...

    WordPress
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Идеальный контент-менеджер.

    Ищем идеального контент-менеджера, который сам знает, как заполнить сайт хорошо. Способен контролировать орфографическую составляющую контента. Если поехал текст, он сам это увидит и поправит. Заполнять нужно сайты на ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист для ведения контента сайта

    $600

    Меня зовут Дмитрий. Я представляю компанию ООО БиПрикс. Мы занимаемся продажей отделочных материалов через интернет магазин. Задача: Ведение контента сайта: Bprix.ru. Ищу специалиста или группу специалистов (компанию) – желательно. ...

    HTMLOpencart
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад