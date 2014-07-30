На постоянную работу примем новостного редактора. Оплата еженедельно, объем 45 новостей в месяц. Расценки - 1 новость 40р. Список городов выдается. По каждому городу нужно раз в месяц размещать актуальные новости крупных ритейлов, как правило ...
Наполнение магазина VM2 товарами
Есть срочная работа
нужно магазин ВМ2 наполнить товарами
заполнять нужно след поля: артикул, наименования товара, цена, выбирать из списка производителя, выбирать из списка категорию, полное описание товара, 2-3 картинки с метатегами, 3 пользовательских поля
Вся информация берётся с сайта который я дам. там всё есть.
Нужно срочно сделать работу в ручном режиме
Всего 125 позиций
Нужно сделать макс завтра до обеда
Но желательно до завтрашнего утра
Ждё от вас цену за весь обьём
сроки мои, растягивать нельзя
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