Нужен новостник

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка545 просмотров

На постоянную работу примем новостного редактора. Оплата еженедельно, объем 45 новостей в месяц. Расценки - 1 новость 40р. Список городов выдается. По каждому городу нужно раз в месяц размещать актуальные новости крупных ритейлов, как правило новости моды, техники, авто, ресторанов и т.д.

11 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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