Настроить парсинг объявлений

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Завершен5 заявок190 просмотров

Нужно сделать парсинг объявлений с авито.ру из одной категории на сайт объявлений под osclass

11 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Отличный исполнитель - работа сделана оперативно и качественно, с учетом всех пожеланий и дополнений
Технический грамотный заказчик, все что надо сделать - все понятно с первого раза. приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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