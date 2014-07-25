Требуется аккуратный и усидчивый контентщик для наполнения сайта карточками товара. Опыт с ModX и немного HTML - обязательны. Подробное ТЗ в личку. Оплата в рублях по курсу цб рф.
Наполнить каталог мебельного сайта - 500 наим.
Наполнить описанием и картинками каталог мебельного сайта-галереи http://www.templatemonster.com/ru/demo/44255.html
Всего будет 7 категорий и 52 подкатегории товаров в каталоге
Около 500 наименований товаров
Картинки и описание брать с таких сайтов:
http://nowystyl.com.ua/catalog/49/
http://economtochka.com.ua/index.php?route=product/product&path=23_1_212&product_id=1783)
Заявки фрилансеров
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