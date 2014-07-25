Наполнить каталог мебельного сайта - 500 наим.

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Закрыт39 заявок280 просмотров

Наполнить описанием и картинками каталог мебельного сайта-галереи http://www.templatemonster.com/ru/demo/44255.html

Всего будет 7 категорий и 52 подкатегории товаров в каталоге

Около 500 наименований товаров

Картинки и описание брать с таких сайтов:

http://nowystyl.com.ua/catalog/49/

http://economtochka.com.ua/index.php?route=product/product&path=23_1_212&product_id=1783)

http://www.matroluxe.com/ukraine/matras.html

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11 лет назад
a_aitishnik
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров