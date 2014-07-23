Работы по контенту - html

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок212 просмотров

Добрый день.

Есть сайт, нужно внести несколько правок (html/контент, легкие правки по верстке). Нужен хороший интернет (картинки там большие по размеру довольно-таки на сайте) и несколько свободных часов для плотной работы.

Сайт http://tesla-m.ru/cats/

HTML
11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров