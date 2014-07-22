Поиск информации и статистики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок224 просмотра

Необходимо найти статистику о минусах работы в офисе:

- о частоте офисных болезней, депрессий, затратах на время поездки с работы/на работу, конфликтах, стрессах и т.д. Максимально широкий спектр.

+ статистику о женском бизнесе в различных странах, как увеличивается за последнее время.

Все со ссылками на источники. Источники в отдельном файле. Желательно серьезные (статистика ВОЗ и тд., а не желтая пресса)

Объем - 4-6 страниц материала

11 лет назад
Pankoshka
Ольга 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров