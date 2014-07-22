Нужны начинающие сеошники

Здравствуйте, мне нужно несколько человек, которые изучают сео.

Есть сервис, обсуждений по типу ответов майл he

Требуется его наполнение, ваша задачу будет задавать вопросы, и отвечать на чужие. (тематика сео, оптимизация, создание и продвижение сайтов, соц сети и т.д)

Все подробности в ЛС