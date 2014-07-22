Нужны начинающие сеошники

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок285 просмотров

Здравствуйте, мне нужно несколько человек, которые изучают сео.

Есть сервис, обсуждений по типу ответов майл he

Требуется его наполнение, ваша задачу будет задавать вопросы, и отвечать на чужие. (тематика сео, оптимизация, создание и продвижение сайтов, соц сети и т.д)

Все подробности в ЛС

11 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров