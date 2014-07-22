Контент-менеджер для информационных сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка275 просмотров

Здравствуйте!

Нужен контент-менеджер для публикации и оформления готовых (писать не нужно) информационных (не коммерческих) текстов на соответствующих сайтах.

Требования:

1. Достаточный опыт и уровень грамотности не ниже среднего

2. Хорошее владение админкой WordPress

3. Понимание того, как нужно оформлять тексты: урлы, картинки с альтами и подписями, выделение ключевых мыслей цитатами и жирным и т.п.

Оплата – от 20 до 35 рублей за публикацию+оформление 1 текста, в зависимости от вашего опыта.

Работа постоянная.

Оставляйте свои контакты, жду ваших предложений.

WordPress
11 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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