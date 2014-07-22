Поменять комментарии к Instagram фото. Сайт изменил свой домен, вместо старого домена, нужно прописать новый в тексте в комментариях к фото в Instagram. Например, в такого рода тексте: "На нашем сайте представлены ...
Разместить информацию (MODx Revolution)
1) Не отображается картинка у капчи
2) Поправить ссылки в правом меню.
3) В фото галерее
а. перенести проект в самый низ.
б. восстановить информацию, после чего убрать дубликат.
б. изменить заголовок проекта
в. Создать и разместить первым по счету новый проект
г. Создать и разместить вторым по счету новый проект
4) Разместить текста + прописать метатеги.
5) Сделать правки:
1. Указать время жизни кеша
2. Прописать альты картинкам
3. Создать html и xml карты сайта
4. Удалить английскую часть сайта
5. разместить список услуг в услугах
6) На странице поднять услуги под первый абзац. Увеличить шрифт у цен и поменять цвет на зеленый
Оплата ТОЛЬКО по безопасной сделке или по факту выполненной работы, если у вас какие то проблемы с карточкой, интернетом или руками и из-за этого вы не можете работать по данной схеме. Заявки оставлять не надо! Бюджет оговариваем после обсуждения по скайпу.
Заявки фрилансеров
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