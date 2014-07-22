Разместить информацию (MODx Revolution)

1) Не отображается картинка у капчи

2) Поправить ссылки в правом меню.

3) В фото галерее

а. перенести проект в самый низ.

б. восстановить информацию, после чего убрать дубликат.

б. изменить заголовок проекта

в. Создать и разместить первым по счету новый проект

г. Создать и разместить вторым по счету новый проект

4) Разместить текста + прописать метатеги.

5) Сделать правки:

1. Указать время жизни кеша

2. Прописать альты картинкам

3. Создать html и xml карты сайта

4. Удалить английскую часть сайта

5. разместить список услуг в услугах

6) На странице поднять услуги под первый абзац. Увеличить шрифт у цен и поменять цвет на зеленый

Оплата ТОЛЬКО по безопасной сделке или по факту выполненной работы, если у вас какие то проблемы с карточкой, интернетом или руками и из-за этого вы не можете работать по данной схеме. Заявки оставлять не надо! Бюджет оговариваем после обсуждения по скайпу.