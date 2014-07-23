Разместить видео отзывы

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки150 просмотров

На сайте 1001minuta.ru необходимо разместить 3 видео отзыва. Пример прилагается к ТЗ.

Сами отзывы: yadi.sk/d/y0SarQzoVQatu

11 лет назад
shtrixone
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$4
1 день
Замечательный фрилансер, работа выполнена быстро и качественно! Рекомендую!
Хороший заказчик. Оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад

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