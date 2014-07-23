Поменять комментарии к Instagram фото. Сайт изменил свой домен, вместо старого домена, нужно прописать новый в тексте в комментариях к фото в Instagram. Например, в такого рода тексте: "На нашем сайте представлены ...
Разместить видео отзывы
На сайте 1001minuta.ru необходимо разместить 3 видео отзыва. Пример прилагается к ТЗ.
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