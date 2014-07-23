надо сделать 40-50 страниц по теме Требования к каждой - фото, текст, перелиновка, seo Сроки - не горят Фото некоторые могу предоставить
Разместить товарные предложение компании на AVITO
Тематика: Автоаксессуары.
Магазин выгружается в маркет, соответственно есть выгрузка в XML.
Заявки фрилансеров
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