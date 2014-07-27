Перенести на сайт 50 карточек товара

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок245 просмотров

Требуется аккуратный и усидчивый контентщик для наполнения сайта карточками товара.

Опыт с ModX и немного HTML - обязательны.

Подробное ТЗ в личку.

Оплата в рублях по курсу цб рф.

HTMLMODX
11 лет назад
N555
40 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отличный, усидчивый исполнитель. Смело рекомендую к работе.
Отличный заказчик, сразу сообщил в чем состоит работа, реальные сроки и оговоренный бюджет! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 лет назад